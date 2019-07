nfang der 90er-Jahre war der SUV-Boom noch nicht zu erahnen, höhergelegte Autos mit Allradantrieb waren meist Geländewagen mit Leiterrahmen. Trotzdem kam Volkswagen auf die Idee, dem Golf 2 als "syncro" ein Upgrade zu verpassen und aus der Kleinwagen-Basis den hochbeinigen Golf Country zu entwickeln. Das Ganze wurde ein Flop – innerhalb von zwei Jahren wurden nur 7735 Autos verkauft, auch Sondermodelle wie der "Allround" oder die Chrom-Edition gingen unter. Heute sind Golf Country selten und bei Sammlern begehrt. Schließlich war der Country so etwas wie das erste Volkswagen-SUV. Jetzt steht ein besonders gut erhaltenes Fahrzeug bei Autoscout24 zum Verkauf – für 14.950 Euro! Der niederländische Autohändler gibt die Laufleistung mit 90.000 Kilometern an, es gibt nicht viele Golf 2 Country mit solch einer Laufleistung. Serviceheft und Betriebsanleitung sind vorhanden, ebenso italienische Fahrzeugpapiere für den in "Bright Blue Metallic" lackierten VW , der laut Inserat bisher erst einen Besitzer hatte. Vergleichbare Exemplare sind auf dem Gebrauchtwagenmarkt derzeit nicht zu finden. Andere Golf Country sind in der Regel weitaus mehr gelaufen.

Bekannte Atmosphäre: Im Cockpit steckt das Standard-Interieur aus dem Golf 2.

Laut Werksangaben erreicht der Gelände-Golf nach 12,3 Sekunden Tempo 100, die theoretische Höchstgeschwindigkeit liegt bei 155 km/h. Doch darauf kommt es bei diesem Auto nicht an. Wohl ebensowenig auf den Innenraum, der mit dem Standard-Interieur des Golf 2 ziemlich viel gemeinsam hat. Ungewöhnlich: Um an den Kofferraum des Country zu kommen, muss man zuerst das Reserverad beiseite klappen. Der Golf 2 Country ist derzeit eines der seltensten VW-Modelle aus den 90ern und längst ein Klassiker. Die Preise für Autos in gutem Zustand stiegen in den letzten Jahren an und liegen fast wieder auf Neupreis-Niveau. Bei Einführung 1990 kostete der Country ab 33.225 DM, heute umgerechnet 17.000 Euro. Hier gibt's weitere klassische VW Golf!