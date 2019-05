ür jeden Oldtimer-Liebhaber wäre es der Super-GAU beim Autokauf: Das auf den ersten Blick toprestaurierte Schätzchen entpuppt sich auf der Hebebühne als übler Blender. So geschehen bei einem VW T1 Bus aus dem Jahr 1966, den die Prüforganisation DEKRA für ein Oldtimer-Gutachten unter die Lupe nahm – und das Auto als nicht fahrbereites Fahrzeug mit vielen Schwächen enttarnte. Tatsächlich ist die Liste der Mängel an dem frisch restaurierten Bulli schier endlos: Das reicht von Rostlöchern, unbehandelter Korrosion im Rahmen bis hin zu Schweißblechen, die nicht zum Auto passten. Im Motorraum sitzt nicht der originale Motor , der Vergaser stammt aus dem Zubehörregal.

VW Bulli T1: Blender - Oldtimer - Klassiker - Restauration Restaurierter Oldtimer: Dieser T1 ist ein Blender Zur Videoseite

Auf der Oldtimermesse Techno Classica konnten die Besucher dem Oldie auf dem DEKRA-Stand unters Blech schauen: Spiegel unterm Fahrzeug, das passenderweise auf einer Hebebühne stand, enttarnten die Malaise. So wurden nicht nur die Löcher am Unterboden sichtbar, sondern auch die schlecht übertünchten Bleche und die offenen Falze. Das gleiche Bild beim Öffnen der Klapptüren: Unter dem Teppich im Fußraum war der Rost gar einfach übergemalt worden. Schlimmer noch der Blick per Endoskop in die Hohlräume des Fahrzeugrahmens: In den Quer- und Längsträgern der Bodengruppe bröckelt der Rost, zerbröseltes, rostiges Blech ist zu sehen. Von Konservierung keine Spur.