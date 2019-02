u sechst mit Tempo 185 im Porsche fahren, das ging nur im B32, dem VW T3 Bulli mit Porsche/Fahrgestellnummer. Dieser Traum des blitzschnellen Busse blieb kein Fiebertraum, das war in wenigen Exemplaren Wirklichkeit, knapp 40 Jahre ist das her. Der etwas andere VW-Porsche mit dem Sechszylinder unter der Heckklappe heißt B32 und war zuletzt Publikumsmagnet auf der Bremen Classic Motor Show. Hier ist seine Geschichte.In den frühen 80ern verfügt Porsche Forschungsvorstand Helmuth Bott (1925-1994) die Entwicklung jenes Ausnahme-Porsche, nachdem ein getunter Bulli als Begleitfahrzeug im Testbetrieb seine Tauglichkeit bewies. Es entstanden nach Aussage von Audi Tradition 15 Stück mit Porsche-Fahrgestellnummer, drei mit der von VW.

Das AUTO BILD KLASSIK-Testexemplar nutzte Porsches Chef-Techniker einst als Dienstwagen , nebenbei lief der bärenstarke Bulli als Shuttle : Sessel in Vis-à-vis-Stellung bringen, Konferenztisch ausklappen, Akten raus. Und hinten bellt heiser der Carrera-Motor. Natürlich sind Klimaanlage und Standheizung an Bord. Dass diese Über-Bullis Porsche-Fahrgestellnummern tragen, beweist, wie ernst die Sache trotz eines Preises von 145.000 Mark gemeint war. Zum Vergleich: Ein 911 Carrera 3.2 kostet 1984 nur 66.950 Mark.

Die Rechnung geht noch heute auf, es passen ja auch mehr als doppelt so viele Menschen rein. Der Elfer lebt im feinen, mit Velours und Armlehnen eingerichteten Caravelle-Bus ungefiltert weiter. Von Kompromissen fehlt jede Spur. Der 231-PS-Boxer bellt und dreht wie bei jedem 911er, Getriebe und große Teile des Fahrwerks kommen vom Elfer. Okay, die nicht enden wollenden Schaltwege nerven. Bremsscheiben gibt es nur vorn. Und wenn der Bus nicht voll besetzt ist, schmeckt die Abstimmung nach Rundstrecke.

Dank des 231 PS starken Sechszylinder-Boxers im Heck eilt die Tachonadel auf Tempo 185! ©C. Bittmann

Fahrzeugdaten Porsche B32 Motor Sechszylinder, Boxer Ventile/Nockenwellen 32/4 Nockenwellenantrieb Kette Hubraum 3125 ccm Bohrung x Hub 95,0 x 74,4 mm kW (PS) bei U/min 170 (231)/5900 Nm bei U/min 284/4800 Höchstgeschwindigkeit 185 km/h Getriebe Fünfgang-Schaltgetriebe Antrieb Hinterrad Bremsen vorn/hinten Scheiben/Trommel Testwagenbereifung 225/50 - 245/45 ZR 16 Verbrauch (Werksangabe) 15,6 l Tankinhalt/Kraftstoffsorte 70 l/Super zulässiges Gesamtgewicht 2540 kg Vorbeifahrgeräusch 80 dB (A) Abgas CO2 (nach Werksverbrauch) 370 g/km Messwerte Beschleunigung 0–100 km/h 9,6 s Leergewicht/Zuladung 1929/611 kg Gewichtsverteilung vorn/hinten 46/54 % Wendekreis (links/rechts) 12,5/12,7 m Innengeräusch bei 50/100 km/h 60/66 dB (A) Testverbrauch - Co2 18,2 l - 431 g/km Reichweite 380 km Kosten Steuern pro Jahr 670 Euro Versicherung (HPF/100 Prozent) 800 Euro Werkstattintervalle 10.000 km Zeitwert (Zustand 2, Stand 2019) 65.000 Euro

Aber wo gibt es schon mal so viel Drehfreude, Klang und Platz für sechs Personen plus Gepäck in nur einem Auto? Holprig, laut und völlig gestrig fährt sich der VoPo, eben wie ein Oldtimer . Aber wer für den Elfer glüht und Familie hat, bekommt ihn nicht mehr aus dem Kopf. Was noch besser wäre als dieser 911 mit Carat-Ausstattung? Jener zuverlässig überlieferte B32 Westfalia Joker oder der Allrad-Bus, der bei Porsche mit 959-Antriebsstrang in Planung war. Gruppe-B-Technik im Bulli? Gänsehaut! Aber leider nie realisiert.