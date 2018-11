Wie den Volvo 850 T-5, mit Stufenheck und Automatik. Auf den ersten Blick wirkt der T-5 ein wenig bieder, wie das Auto eines Lehrers, eines Hochschulprofessors vielleicht. Das Design des 850 weist die Herkunft als Volvo handelt, doch sieht der Schwede auch nicht mehr so aus, als wäre er mit der Kettensäge geschnitzt. Seine weichen Kanten machen ihn zeitlos, wenn auch weniger markant als seine Vorgänger. Im Zeitalter des Aggro-Designs wirkt sein Understatement fast erhaben. Man versinkt in den schwarzen Ledersitzen, die serienmäßige Auspuffanlage röhrt, 225 Turbo-PS drücken nach vorn. Spätestens jetzt ist klar: Das ist keine Beamtenkutsche, das ist ein Wolf im Elchgewand. Im Bug arbeitet ein Alu-Block, der aus dem Reihensechser des 960 hervorgeht, nur eben ohne den sechsten Topf. Der Fünfzylinder sitzt quer im Motorraum und treibt die Vorderräder an. Die Delta-Link-Hinterachse, eine Mehrlenkerachse mit Einzelradaufhängung, sorgt für ausreichend Stabilität, auch bei sportlicher Fahrweise.

Der starke Fünf­zylinder-­Turbo kommuniziert ganz simpel via Diagnosebox im Motorraum.

Nach der Testfahrt wird der Fehlerspeicher ausgelesen, ganz ohne externes Gerät. Denn vorne im Motorraum hockt die sogenannte Blinkbox, eine On-Board-Diagnosebox. In der Verschlusskappe findet sich ein Pin mit Leuchtdiode, den man in die jeweilige Buchse des auszulesenden Steuergeräts stecken kann. Und schon geht es los: Volvo telefoniert nach Haus, morst seine Fehler in dreistelligen Blinkcodes in die Außenwelt. Anhand von Listen, die leicht im Internet zu finden sind, lassen sich die Fehler zuordnen. Unkomplizierter geht es nicht. Doch die wohl größte Innovation ist das SIPS, ein ausgeklügeltes Seitenaufprallschutzsystem, bei dem die Aufprallenergie in die Fahrzeugmitte gelenkt, die Vordersitze seitlich verschoben und die Mittelkonsole zwischen den beiden Vordersitzen gestaucht werden kann. SIPS ist der ausschlaggebende Grund, warum der Volvo 850 seinerzeit zum "sichersten Automobil der Welt" gekürt wurde. Sein Sicherheitskonzept kann sich bis heute sehen lassen. Einst war der 850 seiner Zeit voraus. Heute macht er immer noch großen Spaß!