Auktion: Porsche-Raritäten in Paris — 18.01.2017 Hammer-Porsche bei Sotheby's Im Februar 2017 versteigert RM Sotheby's in Paris eine Reihe traumhaft schöner Porsche – darunter einen 959 Sport und einen Prototypen des legendären 917. AUTO BILD stellt zwölf extreme Exemplare vor.

Dieser 911R mit der Seriennummer 967 ist eine Hommage an Steve McQueen.

Autor: Christoph Richter

Wenn RM Sotheby's am 8. Februar 2017 in Paris die Pforten öffnet, sollten Porsche-Enthusiasten ihre Scheckbücher bereithalten. Denn neben traumhaft schönen Klassikern, skurrilen Einzelstücken und modernen Supersportwagen finden sich zwölf ganz besondere Exemplare aus Stuttgart-Zuffenhausen. Von der radikalen Renn-Maschine 911 RS bis zur Neuauflage 911 GT § RSR werden die Fans der Marke verwöhnt. Wer mitbieten will, muss reich sein: Die Preise der zwölf Wagen reicht von vergleichsweise mageren 100.000 Euro bis zu sagenhaften 5,5 Millionen Euro. Auf diese Summe wird der 917 geschätzt, der Prototyp zum einem Rennwagen , der Porsches Rennhistorie wie kaum ein anderes prägen sollte.