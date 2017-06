Baltic Sea Circle 2017: Rallye für günstige Oldtimer — 15.06.2017 Mit den coolsten Karren zum Nordkap Die Baltic Sea Circle ist die nördlichste Oldtimer-Rallye der Welt. Besonderheit: Die Autos dürfen nur wenig kosten – sonst wird gespendet!

s ist die wohl nördlichste Rallye des Planeten – und definitiv nichts für Schluffis und Weicheier. In 16 Tagen gilt es, nicht weniger als 7500 Kilometer durch zehn Länder zu bewältigen und dabei einmal die Ostsee zu umkreisen! Das ist die Baltic Sea Circle 2017, eine wilde Fahrt der ganz besonderen Art bis hoch zum Nordkap und zurück. Start und Ziel: Hamburg. Die Autos: Oldies mit Stil für den kleinen Geldbeutel. Die Teilnehmer: ausgeschlafene Abenteurer. Die Bedingungen: außergewöhnlich. #Balticbellyboys-Tweets Mehr als 400 Teilnehmer mit 200 Fahrzeugen erleben vom 17. Juni bis 2. Juli 2017 ihr vermutlich größtes Abenteuer auf vier (oder zwei) Rädern. Mindestens 20 Jahre müssen ihre Old School Cars auf dem Buckel haben, auch Motorräder und Nutzfahrzeuge sind erlaubt. Der Wert des Autos darf 2500 Euro nicht übersteigen. Ansonsten, so die Teilnahmebedingungen, muss das Team über das Startgeld von 750 Euro hinaus für jeden Tausender mehr Autowert 100 Euro für den guten Zweck spenden. Ein Blick in die Starterliste verspricht Spannung: Neben diversen VW T4 und einigen robusten Mercedes W 124 finden sich auch Exoten wie ein Wartburg 353 W, ein MG MGA aus dem Jahr 1959 oder ein Lincoln Town Car, Baujahr 1988. Ob der amerikanische Straßenkreuzer den Baltic Sea Circle übersteht?Die Route führt durch sämtliche skandinavischen Länder, die baltischen Staaten Estland, Lettland, Litauen, dazu durch Russland und Polen und natürlich durch Deutschland. Es geht über holprige Straßen, vorbei an weißen Stränden, einsamen Schären, rauen Kliffs und tiefen Fjorden – mitten durch robuste Nadelwälder. Und das alles ohne moderne Orientierungshilfe: GPS und Navi sind ebenso tabu wie das Befahren von Autobahnen . Dafür gibt es eine einmalige Rallye-Atmosphäre zur Sonnenwende mit Mittsommer am Polarkreis und "Weißen Nächten" im Baltikum. Schlafen kann man ja im Winter wieder.