Ranking 2017: Wertsteigerung bei Oldtimern — 14.03.2018 Diese Autos sind Garagengold Im Schnitt sind die Oldtimerpreise von 2016 auf 2017 laut VDA kaum gestiegen. Dennoch gibt es lohnenswerte Modelle. Die Wertgewinner des Oldtimerindex!

Auf Platz 4: Triumph TR6 (plus 20 Prozent gegenber dem Vorjahr). Briten sind wieder im Kommen!

BMW aus den 1970ern sind topgelistet

Nach dem BMW 320/6 hat der 635 CSi im Jahr 2017 am deutlichsten an Wert zugelegt: um ein Drittel!

Autor: Maike Schade

Die Zeiten, in denen die Preise fr Oldtimer in schwindelerregende Hhen jagten, scheinen vorbei. Die Preise fr klassische Autos sind in Deutschland im Jahr 2017 im Durchschnitt nur noch um 1,4 Prozent gestiegen die Steigerung lag also unter der Inflationsrate (1,8 Prozent). Das meldet der Verband der Automobilindustrie (VDA), der in einer jhrlichen Auswertung die Preisentwicklung fr Oldtimer mit H-Kennzeichen beobachtet. Dennoch gibt es Modelle, bei denen sich das Zugreifen lohnt, wenn das Auto in einem guten Zustand ist. Vor allem einige BMW legten ordentlich an Wert zu. Auffllig ist auerdem laut VDA, dass britische Klassiker offenbar wieder beliebter werden: Mit dem Triumph TR6 und dem MGB Mark III schafften es gleich zwei englische Modelle unter die Top Ten.Besonders bemerkenswert ist die Wertentwicklung bei zwei BMW-Modellen aus den 1970er-Jahren: Der BMW 635 CSi, schon seit einigen Jahren auf dem Vormarsch, landete mit einer Wertsteigerung um gut 30 Prozent im Vergleich zum Vorjahr auf dem zweiten Platz des Top-Ten-Rankings. Spitzenreiter ist mit einem gewaltigen Sprung der BMW 320/6 E21 : Er legte um 61,2 Prozent zu!