Zum Jahresbeginn wächst die Vorfreude auf ein Oldtimer-Event der Superklasse: die Bodensee-Klassik 2023. Vom 4. bis 6. Mai tourt die Oldtimerrallye Bodensee-Klassik durch die Voralpenregion. Es ist eine Jubiläumstour, denn zum nunmehr 10. Mal geht es durch Deutschland, Österreich und die Schweiz! Wer mitfahren möchte, muss sich bis zum 28. Februar 2023 anmelden, dann läuft die Nennfrist der Rallye ab.

Bodensee-Klassik Seien Sie dabei: vom 4. bis 6. Mai bei der Drei-Länder-Tour um den Bodensee Fahren Sie mit Ihrem Old- oder Youngtimer bei der zehnten BKL mit und erkunden Sie die einzigartige Bodensee-Region. Noch bis Ende Februar können Sie sich anmelden! Zur Anmeldung

Die diesjährige Rallye bietet viele Besonderheiten und Highlights, was die Autos und die Strecke betrifft. 2023 dürfen sich Teilnehmer wie auch Zuschauer auf ein besonders buntes Starterfeld von bis zu 120 Fahrzeugen freuen. Wegen der Youngtimer-Altersgrenze von 20 Jahren qualifizieren sich neben allen Oldtimern (ob mit oder ohne H-Kennzeichen ) mittlerweile auch relativ junge Autos bis Baujahr 2003 für die schöne Dreiländerfahrt!

Auch ein Ferrari 360 Spider von 2001 ist dabei



Zoom Auch Youngtimer wie der Volvo C30 dürfen bei der Oldtimerrallye mitfahren.



Tag 2: komplette Bodensee-Umfahrt geplant



Was die Strecke angeht, so wird die Rallye ihrem Namen aufs Neue voll gerecht. Das Ralley-Team um den renommierten Ex-Rallyefahrer Armin Schwarz, dem sportlichen Rallyeleiter, hat die Strecke ausgearbeitet. Am ersten Tag gibt's die Fahrzeugabnahme, die Teams werden eingewiesen, und ein Prolog von 60 Kilometern wird gefahren.

Am zweiten Rallyetag folgt dann die erste Superstrecke: eine komplette Bodensee-Umfahrt durch alle drei Anrainerländer! Die Tour führt von Friedrichshafen durch Bregenz und St. Gallen, stößt in Romanshorn an den Bodensee.

Durchs liebliche Appenzeller Land geht's zum Oberrhein, dann durch Gottmadingen zurück nach Deutschland, um an der Nordseite des Sees wieder Kurs auf Friedrichshafen zu nehmen. Schöne 288 km liegen vor dem Starterfeld!

Am dritten Tag der Rallye rundet eine Tour durchs romantische Allgäu die Klassiker-Tour ab, wieder liegen traumhafte 288 km vor dem Feld. Allein schon der Durchfahrtsort Bad Waldersee ist vielversprechend, bevor wieder Friedrichshafen den Schlusspunkt der Bodensee-Klassik setzt. Am Abschlussabend der Rallye gibt's eine Siegerehrung an einer ausgefallenen Location, wo eine Vielzahl wertvoller wie exklusiver Preise und Auszeichnungen auf die Gewinner aller Klassen warten.