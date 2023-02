Bremen Classic Motorshow 2023

Big in Japan: Der Lexus LS 400 trat in den 90ern als Nobody gegen die S-Klasse an und erwarb sich trotz homöopathischer Verkaufszahlen bald einen legendären Zuverlässigkeits-Ruf. Ein dunkelblauer 1999er bietet für schmale 3300 Euro üppige Ausstattung und einen flüsterleisen V8. Ein paar Schönheitsreparaturen, etwa an der Frontschürze, sind allerdings noch zu erledigen.