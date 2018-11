und 2,1 Millionen Benziner mit Euro 1, Euro 2 oder ohne Abgasnorm sind auf deutschen Straßen potenziell von Fahrverboten betroffen. Das für Frankfurt ab Februar 2019 drohende würde auch alte Benziner unterhalb der Schadstoffnorm Euro 3 treffen. Damit erreicht die Fahrverbotsdiskussion auch die deutsche Old- und Youngtimerszene. Denn das mögliche Fahrverbot schließt zahlreiche ältere Benziner ein, die als Youngtimer beliebt sind. Dazu gehören Mercedes W 124, BMW 3er (E36), BMW 5er (E34) Porsche 964 und VW Golf VR6. Der Branchenverband DEUVET befürchtet, dass das hessische Urteil "ein Präzedenzfall für weitere deutsche Städte werden" könnte. Dann wirke sich das auf den Markt aus, glaubt DEUVET-Vizepräsident Eckhart Bartels: "Die Gefahr besteht, dass mehr schützenswerte Fahrzeuge vor Erreichen des Oldtimer-Status verschrottet werden." Ein rein hessisches Problem ist die Fahrverbots-Thematik nicht, sie könnte sich zu einem Flächenbrand ausweiten. Denn die Deutsche Umwelthilfe (DUH) klagt nicht nur dort, sondern in 28 deutschen Städten, darunter Köln, Dortmund und Hannover.

Soviel Stickoxid stoßen alte Benziner aus im Vergleich zum Diesel.

Hintergrund der möglichen Ausweitung des Fahrverbotes auf ältere Benziner ist: Daten des Umweltbundesamtes zeigen, dass der Stickoxid-­Ausstoß (NOX) ähnlich hoch ist wie beim Diesel (siehe Grafik). So kommen Euro-1-Benziner innerorts auf 664 Milligramm NOx pro Kilometer und damit auf ähnliche Werte wie Euro-4-Diesel (674 mg /km). Ab Euro 3 haben alte Benziner dagegen kein Stickoxidproblem mehr. Der durch den Diesel-Skandal entstandene Handlungsdruck ließ so auch ältere Benziner ins Visier der Gerichte geraten. Sogar das Bundesverwaltungsgericht hatte in seinem Grundsatzurteil im Februar 2018 Benziner-­Fahrverbote als Option genannt. Das Land Hessen hat zwar Berufung gegen das Urteil des Verwaltungsgerichts Wiesbaden zum Fahrverbot in Frankfurt eingelegt, doch gilt die Verhinderung als unwahrscheinlich. Mit einer Entscheidung wird im Dezember gerechnet.