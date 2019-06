Schlicht: das Cockpit präsentiert sich aufgeräumt in Lack, Leder und Aluminium.

Der damalige BMW-Chefdesigner Chris Bangle und Henry Fisker (entwarf auch den Aston Martin DB9) zeichneten den Z8. Mit seinen seitlichen Lufteinlässen und der flachen, breiten Niere ist der Z8 eine Hommage an den unvergessenen BMW 507 von 1956. Rückleuchten und Blinker in LED-Technik waren seiner Zeit allerdings weit voraus. Die 400-PS-Maschine ist dem BMW M5 entliehen, die Bremsen stammen vom 750i. Durch die Verwendung von viel Aluminium sollte das Auto leicht ausfallen, war am Ende mit 1,5 Tonnen allerdings doch recht schwer. Ein Grund war das üppige Zubehör – der Z8 konnte nur in Vollausstattung geordert werden. Trotzdem beschleunigt der Wagen in 4,7 Sekunden von 0 auf 100 km/h. Der Innenraum ist äußerst puristisch gestaltet. In der Mitte des Armaturenbretts sind vier Rundinstrumente angebracht und das filigrane Lenkrad mit feinen Metallstreben erinnert an Roadster der 50er-Jahre.