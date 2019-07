Ein straffer abgestimmtes Fahrwerk und das Plus bei Hubraum und Leistung machen denzum E 60. Mehr Bohrung und Hub ergeben 5956 ccm, und aus 320 werden- durchaus spürbar für den Fahrer. Wo der sportlich-kurzhubige Vierventiler im E 500 nur leise summt, vibriert derim E 60 nervös und kehlig. Fürmaximales Drehmoment braucht es Drehzahlen nahe der 4000er-Marke, aber die kurz übersetzte Vierstufen-Automatik gibt Hilfestellung. Mit einem Satz ist der E 60 verschwunden, nurbraucht er von 0 auf 100. "Spitze sind schön, aber das eigentliche Erlebnis ist die Beschleunigung", so der Besitzer des Fotoautos zu AUTO BILD KLASSIK. Die Fünfstufenautomatik mit Overdrive, die dem stets hochtourig laufenden V8 Drehzahl erspart hätte, gab es ganz oben in der Modellpalette leider nicht.

Einzelsitze im Fond machen den E 60 zum Business-Express. Heiß: das changierende Leder.

Der bei AMG ganzemal gebaute E 60 war einst die stärkste und die edelste Ausbaustufe der Mercedes-Mittelklasse W 124. Das Fotoauto ist eins von zwölf Exemplaren auf Basis desund damit ein Superlativ. Rar, begehrenswert, schnell und exklusiv, beim Kauf im Spätsommer 1994 186.127 Mark teuer. Aber trotzdem eine E-Klasse mit Alltagstauglichkeit, Platz für vier und unbedingter Haltbarkeit.– W 124 mit großen Achtzylindern füllen den klassischen Mercedes-Slogan mit Sinn. Ausstattung und Look der AMG-E-Klasse sind typisch Limited: Lack und sogenannte Sacco-Bretter an den Flanken im gleichen Farbton, Sechsspeichenräder vom 190 E 2.5-16 Evolution II und kühl-schummriges Vogelaugenahorn-Holz an Armaturenbrett und Mittelkonsole. Dazu feste, bequeme Sportsitze mit Leder in changierender Zahnbürsten-Spritztechnik-Optik.