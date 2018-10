Hamburg Motor Classics 2018: Kauf-Klassiker

S

kurrile Einzelstücke, schöne Rückkehrer und nicht allzu günstige Amis dominierten die Verkaufshalle der Hamburg Motor Classics im Oktober 2018. In und vor der schlecht ausgeleuchteten Halle A2 warteten viele professionelle und einige private Verkäufer auf Interessenten. Wer gut erhaltene deutsche Fabrikate suchte, die ihre ersten Jahrzehnte im Warmen und Trockenen verbracht hatten, wurde hier fündig.Das Preisniveau erschien recht hoch, günstige Autos hatten oft eine sichtbare Einschränkung. So stand ein bordeauxroter Ford Capri zwar in Vollausstattung da, doch der künftige Fahrer würde sich mit 75 PS zufriedengeben müssen. Toll und original mit schöner Substanz war ein VW T2 Doka von der Insel Teneriffa, der aber auch saftige 29.000 Euro kosten sollte.