on der allgemeinen Abkühlung auf dem Klassikermarkt ist bei sportlichen Ford-Klassikern wenig zu spüren. Im Gegenteil: In den vergangenen Jahren hat das Interesse an Escort RS und Co zugenommen und einen heftigen Preisauftrieb ausgelöst. Marius Brune vom Marktbeobachter Classic Data spricht von Steigerungen zwischen 60 und 90 Prozent.