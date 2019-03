O

(restauriert von Singer Vehicle Design),

ldtimer-Liebhaber streiten oft um die Originalität alter Autos. Was muss original bleiben, was darf ersetzt werden? Welche neue Technik, welcher Werkstoff, welches Teil ist beim Reparieren und Restaurieren überhaupt erlaubt? Befürworter der Originalität legen die H-Kennzeichen-Richtlinie streng aus oder diskutieren die Oldie-Charta von Turin.Viele Tuner wiederum scheren sich um Originalität herzlich wenig, sie versehen alte Autos mit neuester Technik. Heraus kommen Fahrzeuge mit Vintage-Optik, die cool aussehen oder straff fahren. Das Ergebnis sind Autos à la Pontiac Trans Am Restomod mit 1318 (!) PS, Memminger Roadster 2.7 auf Käfer-Chassis, Porsche 911 Mercedes-Benz 300 SL (mit alter Optik, aber neuer Technik) oder Audi S1 Replik (als Nachbau des Audi Sport Urquattro). Diese Fahrzeuge sind neu und zugleich alt.