Dieser 1987er Ferrari F40 LM fuhr 1995 und 1996 beim 24-Stunden-Rennen von Le Mans mit.

Gleich zwei Exemplare der eckigen 80er-Jahre-Legende Aston Martin Lagonda bietet RM Sotheby's an: etwa den Aston Martin Tickford Lagonda aus dem Jahr 1983. Der Wagen mit der Chassisnummer 13178 ist in der Rolls-Royce-Farbe Eisgrün lackiert und kommt mit Alu-Schürzen in Wagenfarbe und handgearbeiteten BBS-Felgen. Den Innenraum des britischen Luxuswagens hat Spezialist Tickford mit einem Schiebedach verfeinert. Ganze elf Exemplare des Tickford Lagonda entstanden, das für die Versteigerung vorgesehene Modell soll einmal zum Fuhrpark einer Königsfamilie aus dem Mittleren Osten gehört haben. Ein zweiter Mega-Kracher der Auktion in Paris dürfte der blaue Ferrari F40 LM aus dem Jahr 1987 sein, der Ferrari erst als Prototyp diente und später zweimal erfolgreich am 24-Stunden-Rennen von Le Mans teilnahm.