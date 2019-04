O

ldtimer-Overkill in Essen: Auf der Techno Classica in Essen standen 2019 mehr als 3200 Klassiker, davon alleine 2700 zum Verkauf. Beim Gang durch die Hallen waren die Porsche 911 aller Generationen, chromblitzende Mercedes vieler Jahrzehnte und italienische Traumklassiker von Alfa bis Ferrari kaum zu zählen. Und doch fielen einige Autos mehr als andere ins Auge – etwa der bildschöneauf dem Stand der Autostadt Wolfsburg. Auch deroder der schön in Szene gesetzteaus Jacksonville waren tolle Hingucker. Der Flügeltürer erstrahlte fast magisch in gleißendes Licht getaucht, mit einer geöffneten Flügeltür auf einem schwarzen Podest. So in Szene gesetzt, krönte er den Stand von Mercedes-Benz Classic.