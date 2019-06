Der schwarze Golf kommt mit dem 1,8 Liter großen und 160 PS starken G60-Motor. Für die Kraftübertragung sorgen ein Fünfgang-Schaltgetriebe und der obligatorische Syncro-Allradantrieb. Im Innenraum herrscht dezenter Luxus mit Recaro-Sitzen, Lederlenkrad und Bordcomputer. Wer es gern luftig mag, der öffnet das serienmäßige Schiebedach. Ebenfalls original sind die 16-Speichen-Alufelgen. Der angebotene Kult-VW stammt aus weiter Hand und ist in einer guten Verfassung: Ein Wertgutachten ergab die Note 2+, was den Preis von 40.000 Euro rechtfertigen könnte. Zum Vergleich: ein neuer Golf 7 GTI kostet ab 34.895 Euro.

Das Sondermodell des Golf 2 wurde von 1989 bis 1991 im VW-Werk in Brüssel als Homologationsmodell für den Rallye-Einsatz genau 5000 Mal gebaut. Dazu wurde der Hubraum des 1,8-Liter-Motors von 1781 auf 1760 ccm reduziert, um in der 1700-ccm-Klasse antreten zu können. Gleichzeitig wurde dem Vierzylinder ein G-Spirallader verpasst, der die Leistung auf 160 PS pusht. Optisch ist der Rallye Golf an den breiteren Kotflügeln und Seitenteilen sowie an den eckigen Scheinwerfern des Jetta zu erkennen. Das Sondermodell wurde nur als Dreitürer und als Syncro ( Allrad ) sowie mit 15-Zoll-Alufelgen (Sebring) ausgeliefert. Serienmäßig gab es ein Sportfahrwerk und Sportsitze mit Karo-Stoff. Weitere Angebote: