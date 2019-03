E

Alle Angebote VW Käfer im autobild.de-Gebrauchtwagenmarkt

in VW-Liebhaber in den USA konnte einer rassigen Brasilianerin nicht widerstehen: In Denver (US-Bundesstaat Colorado) kam ein seltener bei eBay zum Verkauf , der deutlich rasanter aussieht, als er fährt. Der einzige Bieter bekam den Zuschlag für 45.000 Dollar (rund 40.000 Euro). Der Marktwert des Fahrzeugs ist schwer zu schätzen, doch selten ist der SP2 allemal. Nur 10.000 Exemplare des rassigen SP2-Sportcoupés wurden von 1972 bis 1976 für den brasilianischen Markt gebaut. Eine Handvoll fand ihren Weg nach Europa, eine ähnlich überschaubare Zahl dürfte in die USA importiert worden sein. Unter dem schnittigen Blech, das auf den ersten Blick eher an Porsche als an VW denken lässt, sitzt bekannte VW-Technik der 70er. Die Radaufhängung stammt vom VW Käfer, die Bodengruppe und der Motor vom Typ 3. Aufgebohrt auf fast 1,7 Liter Hubraum bringt es der Motor bei 4000 Umdrehungen auf 64 PS.