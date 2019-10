en Autos der DDR haftete während der Ost-West-Konfrontation in der alten Bundesrepublik ein gewisser, ideologisch bedingter Makel an. Der istverflogen, auf einmal tritt die Schönheit und technische Raffinesse dieser Wagen hervor. Und so lässt sich amdasbejubeln:Dieser 50er-Jahre-Kombi ragt auch heute noch heraus, alsmit Zweifarblackerung, Faltschiebedach, Panoramafenstern hinten und jeder Menge Chrom. So umgarnte der Wartburg auch Kunden im Westen.

Das wichtigste Detail am Camping-Wartburg war dessen Luxusausstattung. Dazu gehörten auch die Liegesitze, die den Innenraum zu einer ebenenmachten. Und die sowohl den Nutzwert als auch die Attraktivität des Autos in der DDR noch weiter steigerten. Doch der elegante Wagen, bis mit Erscheinen des Ford Taunus P5 Turnier 1965 und seines eigenen Nachfolgers der einzige Viertürer-Kombi, war vor allem für denbestimmt. So ging rund die Hälfte der Produktion vonins Ausland. Der Verkauf in die sozialistischen Bruderländer Ungarn, CSSR, Polen, Rumänien und Bulgarien brachte keine Devisen, die kamen erst rein durch den Verkauf nach Finnland, in die Niederlande, nach Belgien, Dänemark und Norwegen. Und auch in die, wo der glamouröse Wartburgkostete. Damit war er zehn Prozent teurer als ein gleichstarker VW 1500 Variant!