Trotz der über den Gesamtmarkt verlangsamten Preisentwicklung legten einzelne Modelle stark zu. So erlebte der BMW 3.0 CSi (E9), gebaut zwischen 1971 und 1975, im vergangenen Jahr einen Wertzuwachs von 46,7 Prozent. Damit ist das Sportcoupé dem Index zufolge der Oldtimer mit der bundesweit größten Preissteigerung 2018. Von der Version mit dem 200 PS starken Motor sind nur noch 441 Fahrzeuge zugelassen – sein Marktwert liegt bei 70.000 Euro (Zustand 2). Im Gegensatz zum seltenen Bayern ist der VW Käfer hierzulande der am häufigsten gefahrene Oldtimer; Anfang 2018 führte das Kraftfahrt-Bundesamt 36.528 Exemplare mit H-Kennzeichen im Kfz-Register.

Opel Kadett B 1100 (1965–71): 23,6 Prozent Wertsteigerung im Vergleich zum Vorjahr.



Die hohe Käfer-Population tut der Wertentwicklung aber keinen Abbruch, stolze 45,5 Prozent legte die Baureihe 1300 in der von 1967 bis 1973 gebauten Version im Vergleich zum Vorjahr an Wert zu. Für einen Wagen in gutem Zustand müssen Käufer schon mehr als 10.000 Euro zahlen – Platz zwei im Oldtimer-Index. Im Ranking der Oldies mit dem größten Wertzuwachs im Vergleich zum Vorjahr steht der Opel Kadett B 1100 als zweitürige Limousine (Baujahr 1965 bis 1971) mit einem Preissprung von 23,6 Prozent auf Platz drei.