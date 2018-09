as Fahrverbots-Urteil von Frankfurt könnte dem Young- und Oldtimermarkt schaden. Das befürchtet der Branchenverband DEUVET. Sollte das Urteil, das auch Verbote für Euro­-1­- und Euro­-2­-Benziner vorsieht, "ein Präzedenzfall für weitere deutsche Städte werden", dann wirke sich das auf den Markt aus, glaubt Vizepräsident Eckhart Bartels: "Die Gefahr besteht, dass mehr schützenswerte Fahrzeuge vor Erreichen des Oldtimer-Status verschrottet werden."

Die innerstädtischen Pkw-Emissionen im grafischen Vergleich.

Das Wiesbadener Verwaltungsgericht verlangt, dass in Frankfurt ab Februar 2019 Fahrverbote auch für ältere Benziner gelten. Auf den gesamten Fahrzeugbestand in Deutschland bezogen, würden die Einschränkungen das bundesweit rund fünf Millionen Fahrzeuge betreffen. Hintergrund: Daten des Umweltbundesamtes zeigen, dass der Stickoxid-­Ausstoß (NOX) ähnlich hoch ist wie beim Diesel (siehe Grafik). Auch das Bundesverwaltungsgericht hatte in seinem Grundsatzurteil im Februar 2018 Benziner-­Fahrverbote als Option genannt.