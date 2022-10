Matthias Techau (39) ist genervt: Mitten im Hochsommer streiken an seinem New Beetle von 2006 die Fensterheber in der Fahrertür. Diagnose: Steuergerät futsch. Auch der elektrisch anklappbare Außenspiegel und der Innenschalter der Zentralver­riegelung haben den Geist aufge­geben, denn beides hängt am sel­ben Teil.