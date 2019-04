BMW M5 (E34): Unser Klassiker des Tages

D

er BMW M5 E34 steht wie kaum ein anderer für das BMW-Motto Freude am Fahren. Die unbändige Kraft des Reihensechszylinders sorgt noch heute für Gänsehaut, besonders die Touring-Version setzte Maßstäbe. Die zweite Generation des M5 kam 1988 auf den Markt. Die Sport-Version des 5er E34 feierte sein Debüt als viertürige Limousine mit 315 PS, vier Jahre später brachten die Münchner auch eine Kombi-Version heraus: Der M5 Touring war mit 1,75 Tonnen Gewicht zwar rund 100 Kilo schwerer als die ursprüngliche Limousine, hatte aber auch an Leistung zugelegt.Der 3,8 Liter große Reihensechszylinder leistete nun 340 PS und satte 400 Nm Drehmoment, die den ab 1992 gebauten M5 in 6,1 Sekunden von 0 auf 100 katapultieren. Bei 250 km/h riegelt BMW ab. Die Touring-Version des M5 war in den 90ern eine der schnellsten Serien-Kombis überhaupt. Knapp zwölftausend Exemplare des M5 E34 sollen gebaut worden sein, gut erhaltene Fahrzeuge sind heute sehr begehrt – und daher auch nicht billig. Die Preise für originale Exemplare starten in der Regel ab 40.000 Euro.