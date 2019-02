Bremen Classic Motorshow 2019: Kaufklassiker

er Winter ist noch nicht vorbei, doch die Tage werden schon wieder länger: In Bremen kann man Vorglühen für den baldigen Saisonbeginn! Den Auftakt des Oldtimerjahres bildet die Classic Motor Show in der Hansestadt (1. bis 3. Februar 2019; Tagesticket 16 Euro) – mit sehenswerten Sonderschauen, großem Teilemarkt und jeder Menge Kauf-Oldtimer.

Kombi in Knallfarbe: Opel Kadett C von 1977, ungeschweißt, für 7900 Euro.

Schnäppchenjäger zieht es als Erstes ins Parkhaus mit der privaten Fahrzeugbörse . Dort holt man sich entweder eine fette Erkältung – oder ein altes Schätzchen für den Start ins salzfreie Frühjahr. Während in den geheizten Hallen nebenan teures Garagengold im Scheinwerferlicht glänzt, lauern hier im fahlen Neonschein rund 250 mehr oder weniger günstige Old- und Youngtimer auf Käufer – vom Kadett C bis zum hübschen Honda Prelude . Auf der BCM erwartet die Besucher eine Sonderschau zu "Kombi-Klassikern" mit zwölf Exponaten (Halle 5).