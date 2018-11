E

in britisches Start-up hat den legendären Ford Mustang der späten 60er-Jahre (2. Generation) in ein dunkles Elektro-Biest verwandelt – mit einem Antrieb, der alle bisherigen Modelle in den Schatten stellt. In nur 3,1 Sekunden soll der E-Mustang auf Tempo 100 sprinten, statt des typischen V8-Motors kommen hier gleich mehrere Elektro-Motoren zum Einsatz, die 408 PS und 1200 Nm Drehmoment erzeugen. Die Kombination aus mehreren E-Motoren erlaubt zudem verschiedene Antriebsvarianten. Per Knopfdruck kann der Fahrer zwischen Front-, Heck- und Allradantrieb wählen. Für den passenden Biest-Look spendiert Charge dem Mustang ein paar taghelle Frontscheinwerfer, fast mystisch wirkende Kreuz-Symbole auf Kühlergrill und Felgen (Firmen-Logo) und eine schwarze Komplett-Lackierung. Nicht ganz passend zum mächtigen Auftritt ist die eher geringe Reichweite des E-Rennpferds, dem schon nach 200 Kilometern der Saft ausgeht. Der bisher einzigartige E-Mustang soll nur der erste einer Kleinserie von 499 Fahrzeuge sein. Die Kaufpreise starten bei rund 230.000 Euro, erste Kundenexemplare sollen ab Herbst 2019 ausgeliefert werden.