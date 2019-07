Pro & Kontra: Ist der Mini ein gutes Auto?

Ja, bitte: Thomas Hirschberger hält den Mini für unsterblich.

Direkt bestellen Jetzt die aktuelle Ausgabe sichern

Kein Mensch mit einem auch nur ansatzweise intakten automobilen Koordinatensystem würde je behaupten, der Mini sei doof. Ich schon gar nicht. Der Mini war mein Held, mein erstes Auto. Dunkelblau mit beiger Innocenti-Ausstattung. Bar bezahlt, Mark für Mark zusammenverdient in unzähligen Feierabendjobs. Was habe ich den Kleinen geliebt. Bis mein Kumpel ihn unter einem Lkw geparkt hat – aber das ist eine andere Geschichte. Der Mini ist für mich ein Jahrhundertwurf. Intelligenter konnte man – zumindest damals – kein Auto bauen. Vier Räder, an jeder Ecke eins, Motor quer, Frontantrieb, Mini-Gewicht und drinnen Platz für vier Erwachsene. Fertig war das erste Automobil, das innen größer war als draußen. Mehr Platz auf weniger Verkehrsfläche ging nicht. Mit dieser Bauart setzte der Mini einen Standard für alle, skalierbar durch alle Klassen und schon deshalb auf Ewigkeit mit Stammplatzgarantie im Autohimmel. Ich habe mich in diesem genialen Schuhkarton nie einpfercht gefühlt. Wenn du als junger Bursche in Busfahrerhaltung hinter dem flachen Lenkrad Kreise um die anderen fuhrst, fühltest du dich wie King Cool. Wie der am Boden klebte, und dann diese digitale Lenkung. Natürlich war der Mini in seinen letzten Jahren ein altersmüdes Relikt. Vielleicht auch überbewertet. So what? Alec Issigonis hat mit dem Mini Geschichte geschrieben. Und es ist an uns, diese weiterzuschreiben.