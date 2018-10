Pro&Kontra: Oldtimer aus fremden Ländern

Ja, bitte: Michael Struve mag Oldies, die es hier nicht gab.

Ein Ford Capri mit V8 , ein 3er-BMW mit 3,3-Liter-Maschine, ein VW T3 mit Fünfzylinder: Wie geil ist das denn! So einen ausländischen Exoten würde ich mir sofort in die Garage stellen, wenn es Gelegenheit dazu gäbe. Leider ist das Angebot aus Übersee sehr überschaubar, weil diese Autos auch in ihrem Herkunftsland Kultstatus genießen. Wen wundert’s? Reizvoll sind für mich allerdings nur die großen Motorvarianten, die uns die Hersteller hier vorenthalten haben. Ein importiertes Basismodell mit popeligem Vierzylinder wäre mir zu langweilig. Aber mit fettem V6 wird sogar ein biederer Ford Taunus plötzlich interessant. Klar, ein großer Motor bringt nicht nur Vorteile. Aber im selten genutzten Oldtimer nehme ich einen erhöhten Spritverbrauch oder ein unausgewogenes Fahrverhalten durch Kopflastigkeit gern in Kauf.Die in der Regel sehr gute Ausstattung steigert den Reiz der Exoten noch weiter. Einziger Wermutstropfen dürfte in vielen Fällen die Rechtslenkung sein. Sie bringt auf unseren heimischen Straßen Nachteile beim Fahren und mindert die Chancen beim Wiederverkauf. Dafür macht sie den Wagen aber auch noch einzigartiger. Was sonst noch den Reiz eines Übersee-Exoten ausmacht? Zum Beispiel die Gewissheit, auf Oldtimertreffen wohl niemals das gleiche Auto anzutreffen. Und eine Startplatzgarantie bei Klassikerrallyes, die Wert auf Modellvielfalt im Starterfeld legen.