ährend der Techno Classica in Essen standen die hochglanzpolierten, teuren Super-Klassiker in den Messehallen. Auf den Freiflächen dazwischen war fast jeder Parkplatz mit Kauf-Oldtimern zugestellt – von denen viele bezahlbar sind, also weniger als 20.000 Euro kosten. Das Angebot reichte vom einfachen BMW 316i E30 für überschaubare 7450 Euro bis zum Mercedes W 116 für knapp unter 20.000 Euro.

Hat eher selten überlebt: Opel Manta B CC, hier ganz in Weiß. ©Matthias Brügge

Im Angebot waren viele interessante Autos, die in den letzten Jahren den Schritt vom Young- zum Olditimer gemacht haben, wie ein schönes Mercedes W 124-T-Modell, das 4900 Euro kosten sollte. Viele Autos bewegten sich in der Preiszone um 15.000 Euro, wie ein BMW 525 Eta aus dem Jahr 1986 in M-Optik für 15.900 Euro. So viel kostete auch ein schon 200.000 Kilometer gelaufener Golf GTI 1. Für wenig mehr war ein C 43 AMG (18.900 Euro) zu haben, für 19.500 Euro ein Citroën CX Turbo 2.