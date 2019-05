Spektakulär: Je nach Lichteinfall ändert sich die Farbe des "Fire & Ice".



Vor allen seine einzigartige Lackierung macht den Golf "Fire and Ice" so besonders. Das Farbspektrum reicht – je nach Lichteinfall – von Aubergine bis beinahe Schwarz. Zurgehörten damals glanzgedrehte 15-Zoll-"Estoril"-Räder, der Doppelscheinwerfergrill mit dem schwarzen VW-Logo, Wärmeschutzverglasung in Grün, teilweise in Wagenfarbe lackierte Stoßfänger, Radhaus- und Kotflügelverbreiterungen in Schwarz, seitliche Stoßschutzleisten, weiße Blinker vorn und dunkel getönte Rücklichter. Der Innenraum steht dem auffälligen Äußeren in nichts nach, die Stoffbahnen der Sitze in strahlenden Blau- und Violetttönen bieten einen Kontrast zur Schwärze des Cockpits. Ebenfalls zum Serienumfang gehörten Drehzahlmesser, Sportlenkrad und Servolenkung. Unter der lila Haube des "Fire & Ice" schlagen nur starke Herzen: Los ging es mit dem 90 PS starken 1,8-Liter-Benziner, nach oben rundeten die GTI-Motoren mit 107, 129 und 160 PS das Angebot ab. Spritsparer konnten zum 80 PS starken Turbodiesel GTD greifen. Insgesamt schlugen 16.700 Kunden zu – und zahlten zwischen 25.650 (90 PS) und 38.365 Mark (G60) für den Kompakten im Bogner-Look. Heute werfen die Online-Börsen nur eine Handvollaus, Liebhaber geben ihn nicht gern aus der Hand.