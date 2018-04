Audi Coupé S2: Gebrauchtwagen-Test

W alter Röhrl brachte es auf den Punkt: Nach den Qualitäten eines Audi-quattro-Rallyefahrzeugs gefragt, formulierte die Legende scharfzüngig, man könne auch einen dressierten Affen ans Steuer setzen – dieser würde ebenfalls siegen. Natürlich war es nicht ganz so einfach, doch Röhrls feine Ironie umschrieb treffend, mit welcher Urgewalt Angebote ansehen Gebrauchtwagensuche: Audi S2 alter Röhrl brachte es auf den Punkt: Nach den Qualitäten eines Audi-quattro-Rallyefahrzeugs gefragt, formulierte die Legende scharfzüngig, man könne auch einen dressierten Affen ans Steuer setzen – dieser würde ebenfalls siegen. Natürlich war es nicht ganz so einfach, doch Röhrls feine Ironie umschrieb treffend, mit welcher Urgewalt Audi in der ersten Hälfte der Achtziger die damalige Rallyeszene durcheinanderwirbelte. Von 0 auf 100 km/h katapultierte sich ein 600 PS starker Audi S1 E2 in unter 2,9 Sekunden und seine Fahrer auf die Siegerpodien nahezu aller bedeuten den Rallyes. Das überlegene Plus an Traktion kompensierte die konstruktiv arg kopflastige Ausgangsbasis gekonnt und zementierte Audis Image als Hersteller dynamischer Fahrzeuge mit permanentem Allradantrieb

Visuell ist der S2 keine Wunderwaffe

Optisch war der S2 für Laien kaum von seinen bodenständigen Geschwistern mit ihren viel schwächeren Saugmotoren zu unterscheiden. S2 für Laien kaum von seinen bodenständigen Geschwistern mit ihren empfindlich schwächeren Saugmotoren zu unterscheiden und damit zumindest visuell definitiv keine Wunderwaffe. Auch praktisch gab sich das Coupé S2 deutlich handzahmer als der kantig-charismatische Vorläufer. Den Anspruch, ein gefälliger Sportler mit der diskreten Dynamik großvolumiger GT-Sportwagen zu sein, erfüllte der S2 dafür jedoch mit geradezu verblüffender Brillanz. Doch wie fährt sich solch ein extremes Understatement-Mobil als Einen würdigen Erben für Audis Image-Wunderwaffe konstruieren zu müssen, war bestimmt keine leichte Aufgabe für die Audi-Ingenieure: Windkanaloptimiert und gänzlich frei von Ornat orientierte sich das von Oktober 1988 bis November 1995 gebaute Coupé eng am bürgerlichen Audi 80 B3 und musste außerdem an die beim Urquattro stilprägenden, wuchtig ausgestellten Radläufe verzichten. Der neue Sportler trug als Hommage an seine rasanten Ahnen immerhin zwei kleine silberne S2-Signets und den aus dem quattro 20V bekannten aufgeladenen Reihenfünfzylinder mit Mehrventiltechnik. Als Eintrittskarte für das sportliche Oberhaus sollten für den S2 die Kombination der vier Trümpfe Aerodynamik, Vollverzinkung, Quattro-Antrieb und Turbotechnik genügen. Vielleicht verpackten die Audi-Ingenieure ihr geniales "Vorsprung durch Technik"-Feuerwerk dann doch etwas zu dezent. Optisch war der anfangs 220 und später 230 PS starkefür Laien kaum von seinen bodenständigen Geschwistern mit ihren empfindlich schwächeren Saugmotoren zu unterscheiden und damit zumindest visuell definitiv keine Wunderwaffe. Auch praktisch gab sich das Coupédeutlich handzahmer als der kantig-charismatische Vorläufer. Den Anspruch, ein gefälliger Sportler mit der diskreten Dynamik großvolumiger GT-Sportwagen zu sein, erfüllte derdafür jedoch mit geradezu verblüffender Brillanz. Doch wie fährt sich solch ein extremes Understatement-Mobil als Youngtimer

Der S2 ist noch immer ein Held der linken Spur

Innenraum mit geerdeten Audi-80-Genen: Sportlenkrad, Carbon und helle Ziffernblätter für mehr Pep. S2 ausnahmsweise ins Schwarze. Im damaligen Top-Audi-Coupé lassen sich unabhängig von Wind und Wetter notfalls noch immer Zehntausende Kilometer pro Jahr mit erstaunlich hohen Geschwindigkeitsschnitten wegbolzen. Der fast 250 km/h schnelle S2 ist ein Held der linken Spur, kennt keine Angst vor engen Autobahnkurven und punktet unabhängig vom Beladungszustand mit überlegener Fahrsicherheit. Tribute an die Neuzeit waren damals seine richtungsweisende, vielleicht etwas leichtgängige Servotronic-Lenkung, eine elektronisch gesteuerte Technische Daten: Audi Coupé S2 Motor Fünfzylinder, Turbo, vorn längs Hubraum 2226 cm3 Leistung 169 kW (230 PS) bei 5900/min max. Drehmoment 350 Nm bei 1950-3000/min Antrieb Allradantrieb/Sechsganggetriebe Länge/Breite/Höhe 4401/1716/1375 mm Leergewicht 1525 kg Kofferraum 232 bis 912 Liter 0–100 km/h 5,9 s Spitze 248 km/h Abgas CO2 239 g/km Preis 80.500 Mark (1994) Der oft bemüht wirkende Dr.-Jekyll-&-Mr.-Hyde-Vergleich trifft beimausnahmsweise ins Schwarze. Im damaligen Top-Audi-Coupé lassen sich unabhängig von Wind und Wetter notfalls noch immer Zehntausende Kilometer pro Jahr mit erstaunlich hohen Geschwindigkeitsschnitten wegbolzen. Der fast 250 km/h schnelleist ein Held der linken Spur, kennt keine Angst vor engen Autobahnkurven und punktet unabhängig vom Beladungszustand mit überlegener Fahrsicherheit. Tribute an die Neuzeit waren damals seine richtungsweisende, vielleicht etwas leichtgängige Servotronic-Lenkung, eine elektronisch gesteuerte Klimaanlage und ergonomisch körpergerechte Sportsitze mit zeitgeistig schimmernden Satinbezügen.

Der Sound ist in der Automobillandschaft bis heute einzigartig