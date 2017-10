AUTO BILD KLASSIK 11/2017: Blick ins aktuelle Heft — 19.10.2017 Amerika gegen den Rest der Welt US-Klassiker im Vergleich mit ihren Rivalen aus anderen Ländern. Diese und weitere tolle Storys in AUTO BILD KLASSIK Heft 11/2017.

Buckelvolvo-Restaurator: Lars Golly kauft mit 17 einen Volvo PV444 und restauriert ihn ohne Vorkenntnisse.

Direkt bestellen Jetzt die aktuelle Ausgabe sichern

Zum Herunterladen: Titelseite und Inhaltsverzeichnis

Die Themen in AUTO BILD KLASSIK 11/2017:

Erscheinungstermine AUTO BILD KLASSIK 2017 Datum Heft 2 5.1.2017 Heft 3 3.2.2017 Heft 4 3.3.2017 Heft 5 7.4.2017 Heft 6 5.5.2017 Heft 7 2.6.2017 Heft 8 7.7.2017 Heft 9 11.8.2017 Heft 10 15.9.2017 Heft 11 20.10.2017 Heft 12 24.11.2017 Heft 1 22.12.2017

Jetzt ist die Zeit, sich über stilvolles Fahren im Winter Gedanken zu machen. Bevor das erste Salz gestreut wird, lohnt sich der Blick in die Kleinanzeigenmärkte. In der neuen AUTO BILD KLASSIK Ausgabe 11/2017 gibt es dazu sieben Vorschläge, die allesamt eines belegen: Stil muss nicht teuer sein. Schon ab 2000 Euro ist charmante Fortbewegung in der dunklen Jahreshälfte gesichert. Dass Oldie-Freude nichts mit Geld zu tun hat, zeigt auch die bezaubernde Story über Lars Golly: Als 17-Jähriger ersteht der Dithmarscher einen Buckelvolvo - für ganze 1400 Euro. Das Restaurieren bringt sich der Norddeutsche kurzerhand selbst bei. Außerdem im neuen Heft: 30 Seiten Vergleich - Amerikanische Autos gegen den Rest der Welt. Diese und weitere Story's lesen Sie in der neuen AUTO BILD KLASSIK Ausgabe 11/2017.US-Klassiker im Vergleich mit ihren Rivalen aus anderen Ländern: Dodge Challenger gegen Mercedes 450 SLC 5.0, Shelby Cobra Daytona Coupé gegen Ferrari 250 GTO Jeep Wagoneer gegen Range Rover, Studebaker Avanti gegen Mazda Cosmo •Teil 2 des großen Vergleichstests: Manta B GSi, Kadett GSi, Lotus OmegaKadett B Rallye, Commodore GS/E, Manta A GT /E, Kadett C GT/E und Manta B 400 im Vergleichstest auf der Rennstecke •Lars Golly kauft mit 17 einen Volvo PV444 und restauriert ihn ohne Vorkenntnisse •Walter Röhrl und Christian Geistdörfer erinnern sich an ihre erste gemeinsame Fahrt •Die schrägsten Land Rover der Welt •Preis-Stagnation nach kurzem Boom •Ohne guten Agenten geht nichts •Ein Fahrvergleich zeigt die Vorteile •