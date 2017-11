AUTO BILD KLASSIK 12/2017: Blick ins aktuelle Heft — 24.11.2017 Die 100 schönsten Autos aller Zeiten Welches sind die schönsten Autos aller Zeiten? Eine internationale Jury hat für AUTO BILD KLASSIK eine Bestenliste erstellt. Diese und weitere tolle Storys in Heft 12/2017.

Alfa Romeo Montreal: Eine schöne Evolution des Miura-Designs. Fließend, kurvig, sexy, aber elegant.

Direkt bestellen Jetzt die aktuelle Ausgabe sichern

Zum Herunterladen: Titelseite und Inhaltsverzeichnis

Die Themen in AUTO BILD KLASSIK 12/2017:

Erscheinungstermine AUTO BILD KLASSIK 2017 Datum Heft 2 5.1.2017 Heft 3 3.2.2017 Heft 4 3.3.2017 Heft 5 7.4.2017 Heft 6 5.5.2017 Heft 7 2.6.2017 Heft 8 7.7.2017 Heft 9 11.8.2017 Heft 10 15.9.2017 Heft 11 20.10.2017 Heft 12 24.11.2017 Heft 1 22.12.2017

Es ist die wohl kompetenteste Autodesign-Jury der Welt: 55 Profis aus ganz Europa, aus Amerika, Indien und Ostasien haben für die AUTO BILD KLASSIK Leser abgestimmt. Große Designer, wichtige Design-Experten, Chefs der Klassikabteilungen, Museumsleiter, Verbandspräsidenten, Rennfahrer und Auto-Historiker. Jeder hat die aus seiner Sicht fünf schönsten Autos aller Zeiten ausgewählt und die Auswahl begründet. Die endgültige Rangliste mit den 100 schönsten Autos gibt es in der 100. Ausgabe von AUTO BILD KLASSIK Ausgabe 12/2017. Das gesamte Heft steht im Zeichen der "100". Wir berichten über die 100 größten Auto-Skandale und es gibt Autos für 100.000 Euro zu gewinnen. Diese und weitere Story's lesen Sie in der neuen AUTO BILD KLASSIK Ausgabe 12/2017.AUTO BILD KLASSIK-Designgipfel: 53 Experten aus aller Welt wählen die feinsten Formen der Automobilgeschichte •Diana, Diesel , Datenklau:die übelsten Machenschaften, die je herauskamenWarum das Audi 100 Coupé und sieben weitere Oldies nicht nur Gewinner erfreuen •Gefunden und restauriert: rallye racing-Alpine A310 V6 mit Fleischmann-Tuning •... und den 900 anderen Autos aus Japan •W 100 oder MB 100 - Hauptsache Mercedes Landaulet. Schnapsidee des Monats: Wir basteln uns eine Majestätsbeleidigung •Schwere Zeiten für Schnaufer der 1910er •Ein neues Oldtimer-Museum in der Provinz •Schulprojekt von Holland bis Italien •