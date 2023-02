Gremlin heißt Kobold, und zwischen dem, was sonst Mitte der Siebziger in den USA vom Fließband rollte, wirkte der kompakte AMC tatsächlich wie ein frecher Zwerg. 81.000 Kilometer hat der 4,2-Liter-Sechszylinder seit 1975 gesammelt, ansonsten präsentierte sich der in die Schweiz erstausgelieferte Exot (mit km/h-Tacho!) in blitzsauberem Originalzustand. Nicht nur ein besseres Exemplar zu finden, dürfte schwer werden, sondern überhaupt ein zweites. 26.900 Euro musste er einem aber wert sein.