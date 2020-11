eim Autokauf wagt der überwiegende Teil der Deutschen. Vor allem in den gehobeneren Preisklassen und bei Geschäftswagen wählen die meisten Kunden. Bei den großen Mercedes Audi und BMW handelt es sich ja auch um gute Autos, keine Frage. Aus der Masse sticht man mit ihnen aber definitiv nicht heraus. Wer etwas mehrmöchte, sollte einen Blick über den Tellerrand wagen. Egal ob aus Großbritannien, Frankreich, Italien, Japan oder den USA: Bei dengibt es auch auf dem Gebrauchtwagenmarkt so manchezu den offensichtlichen, aber teilweise auch recht emotionsarmen deutschen Kandidaten. Da sie meist unter dem Radar fliegen, sind die vierrädrigen Underdogs gebraucht. Im eher niedrigen Preissegment sind eigenwillig gestylte und üppig ausgestattete Modelle wie der Citroën DS 4 gute Beispiele für diesen Effekt.

Doch auch in der Oberklasse lassen sich individuelle Schnäppchen machen. Wem beispielsweise eine Mercedes S-Klasse zu offensichtlich und ein BMW 7er optisch zu bieder ist, kann zur jüngsten Generation des Jaguar XJ greifen. Die größte Limousine der Briten kann auf einezurückblicken, die sich mittlerweile über 52 Jahre erstreckt.Angenehmerweise hat er sich über die Jahrzehnte seinen. Und das, obwohl dasmit den Doppelscheinwerfern und einigen Retro-Elementen des Urmodells beimkonsequent durch eineaus der Feder des damaligen Chefdesigners Ian Callum ersetzt wurde. Die zum Heck hinund diemachen diezu einer äußerst eleganten Erscheinung. Mit dem 2015er Facelift wurde die Optik nochmals etwas modernisiert. Das schicke Design ist aber auch der Grund für die: Dasist im Vergleich zu den Konkurrenzmodellen. Wer sich hier eingeengt fühlt, kann zur zwölf Zentimeter längeren L-Version greifen.

Die meisten Fahrzeugfunktionen werden über das Infotainmentsystem mit dem etwas tief platzierten Touchscreen bedient. ©Christian Bittmann

In der ersten Reihe gibt es jedoch keinen Grund zu klagen. Wie das Blechkleid ist auch das Cockpit. Die wichtigsten Informationen werden dem Fahrer über diemitgeteilt. Der Materialmix aus aufgeschäumten Kunststoffen, Holz, Leder und reichlich Klavierlack schafft eine angenehme Atmosphäre. Auch die. Alles andere wäre in dieser Preisklasse aber auch peinlich.Die Oberklasse aus Coventry fährt sich. Hier macht sich das vergleichsweisevonangenehm bemerkbar. Erreicht wurde dies durch den. Die wirtschaftlichste Motorisierung beimist dermit sechs Zylindern und 275 beziehungsweise nach dem Facelift 300 PS. Im Schnitt soll der Selbstzünder laut Norm mitauskommen. Der Einstiegsbenziner hat ebenfalls drei Liter Hubraum und sechs Zylinder, wird jedoch von einem Kompressor auf 340 PS gebracht. Außerdem gibt es einen 5,0-Liter-V8 der je nach Version zwischen 385 und 575 PS an die serienmäßige Achtgangautomatik von ZF abgibt.