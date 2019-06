VW Golf 7 verliert gegen Mercedes A-Klasse (W176) im Dauertest

Zu Testbeginn starteten beide Modelle unter annähernd gleichen Bedingungen. Derkostete alsausgestattet, diein der Ausstattung. Beide werden über einenangetrieben, beide mit. Während beim Golf eindas Schalten übernimmt, ist bei derangesagt. Am Anfang waren die Sympathien noch klar verteilt: Während der Golf bei vielen die erste Wahl bei Dienstreisen ist, muss die A-Klasse mit ihrer mangelnden Übersicht kämpfen. Trotzdem hat auch der Mercedes seine Fans. Vor allem die präzisewird von den Redakteuren gelobt. Um die Differenzen bei den Kilometern zu minimieren, fahren beide oft gemeinsam auf Tour.

Der Golf wurde vor allem wegen seiner Übersichtlichkeit bei den Kollegen geschätzt.

Bereits bei exaktauf der Uhr patzt der Golf zum ersten Mal. Dieverliert, das in denläuft, VW muss abdichten. Bei Kilometerstandzickt die. Der Golf fährt in die Werkstatt und bekommt gleichzeitig neues Öl fürs DSG spendiert. Redakteure bemängelten ruckartiges Schalten, das soll mit dem Wechsel von Synthetik- auf Mineralöl behoben werden. Etwas mehr als(121.418 km) ist einebeim Golf fällig, außerdem werden diegetauscht.gibt den Geist auf und muss raus. VW übernimmt auf Kulanz lediglich anteilig die Kosten. Mit neuem DSG geht es wieder zurück auf die Straße. Glatte: Der Golf fällt mit einemnegativ auf, als Grund dafür stellt sich ein beschädigter Simmerring am Getriebe heraus. Offenbar wurde er beim Einbau des neuen Getriebes beschädigt, viele Kilometer später machte sich das erst bemerkbar.