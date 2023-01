VW will bei der neuen Limousine bereits auf das nicht nur positive Kundenfeedback der ID.3-, ID.4- und ID.5-Fahrer reagiert haben. Heißt vor allem: Die Bedienung soll deutlich besser geworden sein, die Touch-Slider sind jetzt beleuchtet, die Klimasteuerung ist in die erste Menü-Ebene des Infotainmentsystems integriert. Verschwunden sind dagegen von Hand schwenkbare Lüftungsdüsen. Smart Air Vents nennt VW das neue System, das den Luftstrom individuell verteilt und auch "dynamisch wedeln" kann, um die Luft schnellstmöglich großflächig zu verteilen. Und: Wer an den Fingern friert, kann sich jetzt gezielt warme Luft auf die Hände pusten lassen – sogar per Sprachbefehl.