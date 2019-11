SchonIhr Design lehnt sich klar am ID.3 an, wirkt durch die aerodynamisch gestaltete Fronthaube und das massive Auftreten aber deutlich erwachsener. Die Schweller des ID sind relativ weit vom Boden entfernt, was die 4,96 Meter Länge noch üppiger wirken lässt. Der E-Variant ist ein richtiges Pfund – das stünde auch den ansonsten eher verspielten E-Modellen von VW ziemlich gut.

Durch die Batterie im Boden ist die Beinfreiheit eingeschränkt. Da muss VW für die Serie nachbessern.

Ja,Damit das Auto außen bullig und hoch wirkt, baut der Akku in den Innenraum. Daher müssen die Beine, vor allem im Fond, deutlich angewinkelt werden. Zwar ist das Platzangebot so üppig, dass man sich trotzdem gut ausstrecken kann. Eine Konzerntochter zeigt aber, wie es besser geht: Porsche spendiert seinem Taycan sogenannte "Fußgaragen", also Aussparungen in der Batterie, um genau diese Sitzhaltung zu verhindern.