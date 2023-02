Der VW ID.3 bekommt ein Facelift. Seit 2019 ist das kompakte Elektroauto auf dem Markt – und musste von Anfang an viel Kritik einstecken. Das erste E-Auto auf der damals nagelneuen MEB-Plattform war auch der erste VW mit der ID-eigenen Designsprache, die mit dem klaren, geradlinigen VW-Design stellenweise brach. Das gefiel nicht jedem. Schwerwiegender waren allerdings fortwährende Softwareprobleme und eine Materialauswahl im Innenraum, die nicht den gewohnten VW-Standards entsprach.

Der ID.3-Einstiegspreis soll wieder sinken



Zoom Glatterer Look: Die Front des ID.3 ist nach dem Facelift weniger zerklüftet.

Bild: Volkswagen AG In den vergangenen Monaten hat VW den Einstiegspreis des ID.3 kräftig angehoben. Der Basispreis für die 58-kWh-Variante kletterte auf rund 44.000 Euro. Wohlgemerkt mit einem fertig geschnürten Ausstattungspaket. Mit dem Facelift soll der Einstiegspreis in die ID.3-Welt aber wieder deutlich sinken. Psychologisch wäre ein Basispreis von unter 40.000 Euro sicher wichtig, ob es soweit kommt, bleibt abzuwarten. Denn derzeit ist lediglich der Marktstart des ID.3 Facelift offiziell: Die ersten Auslieferungen werden im vierten Quartal 2023 stattfinden.

ID.3 Facelift mit neuer, glatterer Front



Die Optik des ID.3 ändert sich mit dem Facelift natürlich nicht vollständig, dennoch haben die Designer – gerade an der Front – einige Änderungen vorgenommen. Zunächst fällt die neue Fronthaube auf, die ab der Modellüberarbeitung jetzt ohne schwarzen "Tränensack" unterhalb der Windschutzscheibe auskommt. Das funktionslose Dekoelement entfällt zugunsten der vollständig in Wagenfarbe gehaltenen, geglätteten Haube. Zusammen mit der neugestalteten Schürze samt Luftdurchlässen (cW-Wert sinkt von 0,27 auf 0,263) kommt der modernisierte ID.3 deutlich geradliniger und VW-artiger daher.

Rückleuchten leuchten jetzt durchgängig



Auch wenn auf dem Fotofahrzeug bekannte Räder montiert sind, gibt es bei den Felgen einen Neuzugang. Das 19-Zoll-Rad "Wellington" gibt mit dem Facelift seinen Einstand. Im Profil bleibt der ID.3 ansonsten größtenteils unangetastet, nur die im VW-Jargon "Flitzer" genannte Typenbezeichnung auf dem vorderen Kotflügel entfällt und die Zierleiste zwischen Dach und Seitenscheiben ist nun immer Silber. Am Heck zeigt sich die Überarbeitung in neuen Rückleuchten, die jetzt bis in die Ausläufer in der Heckklappe leuchten.

Zoom Durchgängiges Leuchten: Auch der Teil der Rückleuchte, der in der Kofferraumklappe sitzt, leuchtet nun.

Bild: Volkswagen AG

Mehr VW-Feeling im tierfreien Innenraum



Harte Plastik-Kritik traf den Innenraum des ID.3. Mit der Modellpflege hat VW nachgebessert – die Türinnenverkleidungen sind jetzt in den Griffbereichen mit aufgeschäumtem Kunststoff versehen, die Armauflagen in den Türen wirken stärker aufgepolstert, das Armaturenbrett ist mit Kunstleder bezogen. Kurz: Es herrscht wieder etwas mehr VW-Gefühl beim Berühren der Flächen. An den neuen, tierfreien Lenkradbezug muss man sich in Sachen Textur und Griffgefühl dagegen zunächst gewöhnen. Allzu künstlich fühlte sich die Umstellung auf einen veganen Innenraum aber nicht an.

Zoom Die Materialauswahl hat VW mit dem Facelift im Rahmen des Machbaren verbessert. Die Grundstruktur bleibt die Gleiche.

Bild: Volkswagen AG

Erweiterte Serienausstattung für den ID.3



Dazu erweitert VW die Serienausstattung des ID.3. Die Mittelkonsole "High" hat nun zweimal zwei USB-C-Anschlüsse vorne und hinten, der neue Basissitz ist der bisher als Option verkaufte Design-Sitz mit Stoffbezug, der Innenspiegel blendet serienmäßig automatisch ab, die Pedalerie im Play-und-Pause-Design sind immer an Bord.

Touchslider bleiben (vorerst) unbeleuchtet



Eine Aufwertung gibt es auch beim Infotainment. In Zukunft wird der 12-Zoll-Bildschirm Serie sein. Prinzipiell nicht neu, da es den großen Touchscreen auch vorher schon gab. Hält VW an der Touchslider-Bedienung für Lautstärke und Klimaanlage fest? Ja. Verbunden mit der Ankündigung, dass diese ab Mitte 2024 beleuchtet sein werden – die Umstellung dürfte also zunächst in anderen ID-Fahrzeugen erfolgen und dann langsam in die Kompaktklasse heruntertröpfeln.

Zoom Die Touchslider bleiben – ab Mitte 2024 sind sie dann endlich beleuchtet. Auf Vordermann gebracht sein soll auch die Bedienstruktur des Infotainments.

Bild: Volkswagen AG

Komfort-Funktionen können in Zukunft gebucht werden



Derzeit werden ID.3 mit dem Softwarestand 3.2 ausgeliefert. Ob es zum Facelift bereits eine neue Evolution der Software geben wird, verriet VW noch nicht. Das Fotofahrzeug war aber bereits mit der ID.Software 3.5 ausgerüstet. Mit dem Facelift des ID.3 sollen dann zum ersten Mal "Functions on demand" ausgerollt werden – also im Fahrzeug zubuchbare Optionen, die über Over the air-Updates ins Fahrzeug integriert werden. Dazu zählen zunächst:

• ACC Abstandsregeltempomat

• Navi

• Zwei-Zonen-Klimaanlage

• eine auf 30 Farben erweiterte Ambientebeleuchtung

Die zubuchbaren Funktionen können gestaffelt gebucht werden. Laut VW soll es Lifetime-, Jahres- sowie Monats-Lizenzen geben. Die Functions on demand sind nicht exklusiv für den ID.3 sondern werden auch in anderen ID-Fahrzeugen von VW angeboten.

Der e-Routenplaner, Plug&Charge-Laden ohne Ladekarte, der Park Assistent Plus und der Travel Assist mit Schwarmintelligenz sollen im ID.3 Reisen, Fahren und Laden erleichtern.



Eine kleinere Batterie ist zumindest in Planung