Wer sich neu erfinden will, hat es nicht leicht – VW kann ein Lied davon singen. 2015 steckte man mitten im Abgasskandal, ein Imagewechsel dringend gewünscht. Um diese Zeit herum muss es gewesen sein, dass man sich entschied, den ID.3 zu bauen. Motto: einmal alles anders, bitte! Jetzt bringt VW das Facelift-Modell auf den Markt, will an zentralen Punkten nachgebessert haben. Reicht das gegen den Kia Niro