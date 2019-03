VW Golf 2 Pikes Peak mit zwei GTI-Motoren: Test

Video: VW Golf 2 (1983) Der Golf wächst weiter Zur Videoseite

Aber er schiebt heftig an. Die Suche nach dem nächsten Gang dauert manchmal viele Sekunden, und Bremsen hat der 652­-PS-­Brummer auch nur in der Theorie. "Am Pikes Peak, in den Achtzigern komplett Schotter, waren Brem­sen fast überflüssig", sagt Ex-Rallyeprofi Klaus-Joachim "Jochi" Kleint. "Ich habe das Auto vor langsameren Kurven einfach quergestellt." Also gönnten die Ingenieure dem Monster­-Golf nur die winzige Bremsanlage eines Polo – auch das ist Leichtbau