Der Look einer umgestülpten Badewanne, der denberühmt gemacht hatte, wurdevon Audi fortgesetzt und drei Jahre später als Serienmodell auf den Markt gebracht. Das Designer-Team umund Audis damaligenkanalisierte im TT nicht nur den Geist früher Porsche . Die blanke Schale des Wagens wirkt, als sei sie aus einem Stück herausgemeißelt und ist nahezu symmetrisch. Das Vorbild:. Eine Reihe von, die bis Innere der Armaturengestaltung reichen, sind weitere Hinweise für die Ästhetik der "Deutschen Schule". Das Design geht allerdings zu Lasten der Übersichtlichkeit, der Fahrer blickt nur durch schmale Sehschlitze.

Mit Heckspoiler und serienmäßigem ESP fährt der erste TT spätestens ab dem Jahr 2000 sicher.

Das Fahrverhalten war anfangs nur was für Profis. Wer bei hohem Tempo in Kurven das Gas lupfte, der wurde schlagartig vom eigenen Heck überholt. Sammelklagen und mehrere Todesopfer waren die traurige Folge. Audi besserte nach: Eineund einmachten den TT sicherer. Mit, präziser Lenkung und Schaltung macht der TT auch heute noch Spaß. Der Ur-TT ist alszu empfehlen, da er sonst schon bei leichtem Gaseinsatz hilflos mit den Vorderrädern scharrt. Der geringe Bestand an originalen, unverheizten Exemplaren macht den TT heute umso begehrter. Zumal auch die Qualität stimmt, allein die Rostvorsorge ist vorbildlich.sind aufgrund einer unterdimensionierten Plastikkonstruktion ein Problem. Andere Probleme wie kaputte Turbolader oder durchgebrannte Ventile gehen eher auf das Konto rabiater Vorbesitzer. Ordentliche Exemplare des Ur-TT gibt es ab rund 5000 Euro.