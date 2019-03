AUTO BILD KLASSIK 04/2019: Blick ins aktuelle Heft

Rarer Ingolstädter: Derzeit sind nur rund 90 Audi 200 5T in Deutschland zugelassen.

Fünfzylinder-Turbo oder Reihensechser , Vorder- oder Hinterradantrieb: Dieser Kampf der Konzepte spaltete in den 70er-Jahren die Nation. In der neuenhaben wir sie nochmals getestet. Außerdem erzählen wir eine ganz besondere Geschichte von einem betagten Mann in Schweden, der sein Auto noch mit Holzvergaser betreibt. Der Volvo ist im Grunde zu modern dafür, doch Lennart Areskoug (87) hält mit Können und persönlicher Erfahrung Geschichte zum Anfassen am Leben. Nicht weil das gerade modern oder lu­krativ ist oder ihm Vorteile bietet, sondern einfach, weil es ihn so begeistert. Wo Rauch ist, ist auch Feuer, könnte man sagen. Und Feuer brauchen wir, wie in diesem Heft das deut­sche Kraftfahrzeughandwerk er­klärt, das verzweifelt Oldieschrau­ber­-Nachwuchs sucht.