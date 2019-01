lassische Transporter teilen meist das Schicksal von Oldtimer-Kombis: Sie wurden verbraucht. Je größer ihr Nutzwert und ihre Zuverlässigkeit, desto geringer die Chance, sich ins Oldie-Alter zu retten. Und doch ist die Erinnerung an viele dieser praktischen Autos noch wach, sie werden heute verehrt und geschätzt, kleine Händler und Werkstätten setzen ihre hohen Sympathiewerte zum Eigenmarketing ein.

Werkzeug schleppen und die Welt bereisen: VW Busse taten oft erst das eine und später das andere.

Angebote ansehen Gebrauchtwagensuche: VW T3

Zu den beliebtesten Transportern gehören VW T1 , T2 und T3. Die Lasten tragenden Brüder von Käfer und Golf waren weder alle besonders flink noch ideal in der Raumaufteilung. Aber sie schleppten genügsam, fuhren zuverlässig und konnten in der Not auch vom Dorfschlosser repariert werden. Das ursprüngliche Konzept ( Kastenwagen auf Käferbasis) ersann der niederländische VW-Importeur Ben Pon schon Ende der 40er Jahre. Über drei Generationen entwickelte es sich erst zum Dauerbrenner und Jahrzehnte später zum heiß begehrten Sammlerstück.