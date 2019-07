Opel Omega A Caravan: Platz, Leistung, kaufen

erkommt daher wie ein US-Straßenkreuzer made in Germany. Starker kultivierter Motor und sicheres Fahrverhalten – leider ist er akut vom Aussterben bedroht.

Das Lederlenkrad (CD Diamant Ausstattung) hat griffiges Leder und ist sportlicher als das Auto.

Wer in den Caravan einsteigt, fühlt sich direkt in die 80er-Jahre zurückversetzt.umgeben die Insassen – weich, gemütlich, irgendwie lässig. Im Gegensatz zur Karosserie, die recht steif daherkommt: Dieund die. Über die Jahre klaffen auch die Spaltmaße immer weiter auseinander. Sein Kofferraum ist gigantisch groß, mit umgeklappter Rückbank stehen 1850 Liter Volumen zur Verfügung. Wer die geteilte Rücksitzlehne herunterklappt, hat eine topfebene– Übernachten zu zweit ist so entspannt möglich. Die Beladung ist über einekinderleicht.