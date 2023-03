Ob mieten oder kaufen – eine gute Beratung bei einem vertrauenswürdigen Händler ist das A und O. Um Käufern und Reisemobil-Interessierten Orientierung in der Händler-Landschaft in Deutschland zu bieten, haben AUTO BILD REISEMOBIL und das unabhängige Marktforschungsinstitut Statista Sie, liebe Leser, zu einer Kundenbefragung eingeladen.

Was steht hinter der Auszeichnung "Beste Caravan und Reisemobilhändler 2023"?

Wer konnte an der Befragung teilnehmen?



Caravan- und Reisemobilhändler: Sämtliche Caravan- und Reisemobilhändler in Deutschland hatten die Möglichkeit, ihre Kollegen zu empfehlen. Hierzu wurden die Händler von der Statista GmbH, dem unabhängigen Marktforschungsinstitut, per E-Mail zu einer Online-Befragung eingeladen. Die Liste der eingeladenen Händler wurde sorgfältig über Unternehmensdatenbanken, Branchenverbände und Internetverzeichnisse recherchiert. Zudem hatten Händler die Möglichkeit, über autobild.de ihre Bewertungen abzugeben. Kunden: Kunden, die innerhalb der letzten drei Jahre ein Reisemobil und/oder einen Caravan gekauft haben oder zur Zeit der Befragung aktiv auf der Suche nach einem Angebot waren, wurden über ein Online-Access-Panel befragt. Zudem hatten die Kunden auch die Möglichkeit, über autobild.de ihre Bewertungen abzugeben. Insgesamt wurden ca. 3000 Kunden befragt. Die Teilnahme an den Umfragen war für die Kunden und Händlerbetriebe selbstverständlich kostenlos und ohne weitere Verpflichtungen für die Teilnehmer. Die ausgesprochenen Empfehlungen und Bewertungen bleiben natürlich, auch AUTO BILD gegenüber, anonym und wurden nur aggregiert ausgewertet.

Wann fanden die Befragungen statt?

Was wurde in der Befragung abgefragt?

Welche Händler konnten empfohlen und bewertet werden?