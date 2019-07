Seinkatapultiert das Coupé in nur 15,4 Sekunden über die Viertelmeile (402 Meter). GM warb damit, dass der GTO die Leistung eines Ferrari bot, allerdings zu einem Bruchteil des Preises (Neupreis: umgerechnet 20.400 Mark). Die Buchstaben "GTO" sollen italienische Wurzeln suggerieren, angelehnt an den Ferrari 250 GTO der 60er-Jahre. GTO steht für. 1966 verkaufte Pontiac stolze 96.946 Einheiten. Das Image des Muscle-Cars prägten vor allem die späteren Baureihen (1968-1972), entworfen von Bill Porter. Er verpackte das Mittelklasse-Coupé in eine dem Zeitgeistig entsprechende Cokebottle-Karosserie, die nicht nur gut aussieht, sondern für den Fahrer auch prima zu überblicken ist. Trotz Schaukelfahrwerk fährt dersouverän, Nachteile beim Handling sind seine geringe Wendigkeit und das schlechte Bremsverhalten der Hinterräder. Mit dem Beginn der Energiekrise endete 1974 die Produktion des GTO.

Pontiac GTO (1969): 6,5 Liter und 350 PS im zeitgenössischen Coke-Bottle-Design.

Zur Ikone reifte der "GTO" unter anderem durch zahlreiche Auftritte in Film und Fernsehen. So fährtalias Xander Cage in(2002) einen violettfarbenen GTO von 1967. In der ersten Staffel der US-Fernsehserie(1965/66) besitzt der Astronaut Anthony "Tony" Nelson, gespielt von, einen 1965er GTO Convertible. Zuletzt heiztemitin einem 1966er GTO in "Martinique Bronze" durch den Film "(2010)