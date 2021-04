alt war's. Und weiß. Als dievor der Tür standen, versank Hamburg gerade im Schnee. Ungewöhnlich, das Chaos war entsprechend. Draußen fotografieren? Mmmhh, ja, ungünstig, der wenig frostresistente Fotograf druckste herum. So entstand die Idee, dieeinfach in unserer – noch sehr neuen – Tiefgarage zu fotografieren. Trotz fürchterlich enger Einfahrt, aber das ist eine andere Geschichte.

In dieser hier geht es um, diese wunderbaren,mit ihrem typischen Sound und ihrer. Sie sind inzwischen schwer unter Druck geraten, politisch irgendwie nicht korrekt und verbrauchen ja auch zu viel. Der Trend geht in ihrem Fall zu. Mal ganz abgesehen von der Großwetterlage und dem politisch gewollten Zug zum E-Mobil. Aber noch gibt es ein paar V8, wir haben eine Auswahl zusammengestellt:und. Und die sind wir natürlich nicht nur in der Garage gefahren.Lange nicht so viel Spaß gehabt! Diese V8 sind famose Aggregate, jedes auf seine Art. Egal ob der gewalttätige Charger, der irre schnelle M5, der herrschaftliche Bentley oder der raubeinige Mustang, alle zaubern dir ein Lächeln ins Gesicht. Mit Gänsehaut-Sound und Leistung zum Niederknien. Charakter! Wir sollten sie feiern – ihr Ende ist leider absehbar. Alle Details zu den V8-Sportlern finden Sie in der Bildergalerie.