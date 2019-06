Bentley Continental GT V8 Cabrio: Test, Motor, Preis

en, egal ob Coupé oder Cabrio , gab es bisher ausschließlich mit 635 PS starkem Zwölfzylinder. Eine Motorenstufe darunter gibt es jetzt das "Einstiegsmodell" mit. Abstriche muss man dabei so gut wie keine machen: Das von uns gefahrene,teurebietet nahezu den gleichen erhabenen Auftritt wie der rund 40.000 Euro teurere W12-Bruder und steht diesem in Sachen Fahrleistungen nicht die Spur nach.

Der prächtig und sonor wummernde(404 kW) und wuchtet knapp über 2000 Touren bereits sein maximales Drehmoment vonauf die Kurbelwelle. Aus dem Stand spurtet der über 2,3 Tonnen schwere Koloss inund ist mitHöchstgeschwindigkeit kaum langsamer als der imageträchtigere Dutzendzylinder mit 330 km/h Vmax. Auch Wünsche an diebleiben nicht unerfüllt. Dafür sorgt das komfortable, aber nicht zu schwammige Luftfederfahrwerk, dass sich entsprechend denebenso variabel anpasst.werden nicht immer komplett herausgefiltert, aber gerade in den Modi "Sport" und " Bentley " minimiert. Auf kurvenreichen Küsten- oder Bergstraßen kann die rasende Sonnenterasse ihreallerdings nicht kaschieren.

Kein Verzicht: Mit dem V8 geht der offene Continental GT in schlanken 4,1 Sekunden auf Tempo 100.

Querdynamiker: Das Fahrwerk schafft auch verschärfte Kurvenfahrt, die Lenkung könnte besser rückmelden.

Zudem dürfte die Lenkung gerade imnoch direkter sein und mehr Rückmeldung von der Fahrbahn geben. Das achtstufigearbeitet gut, jedoch gerade im Komfortbereich nicht auf dem Niveau einer entsprechenden Wandlerautomatik. Die Position auf denist dafür vortrefflich, wobei man seine Umgebung nicht nur im Sommer oben ohne genießen kann. Für kühlere Temperaturen und höhere Tempi auf Landstraße oder Autobahn gibt es eine starke. Was dem Bentley Continental Cabriolet fehlt, ist ein elektrisches Windschott, denn eine manuell ausklappbares Netzgestell hinter den Frontsitzen mag nicht so recht in die heutige Zeit passen. Zudem werden die beiden hinteren Sitzen zur Ablage für schickes Reisegepäck, wenn der lediglicheinmal nicht ausreichen sollte.