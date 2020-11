Lexus LC 500 Cabrio: Test, V8-Motor, Preis

Lexus LC 500 Cabrio (2020): Test - Neuvorstellung - Info Die erste Fahrt im neuen Lexus-Cabrio Zur Videoseite

Das neue Flaggschiff wurde offensichtlich auf Wolke sieben programmiert. Dort, wo träumen noch erlaubt ist.– und mit einem Durst gesegnet, der Fridays-for-Future-Demonstranten um den Schlaf bringen dürfte. Vorne provoziert der Anachronist mit einem alles verschlingenden Maul, das sich hier aber nicht so vorlaut in den Vordergrund spielt wie beim LC Coupé . Hinter den Sitzen macht sich das Verdeck unter einem sinnlich geschwungenem Hügel flach. Und zum Abschluss dann ein Hintern, der das Werk krönt und nicht irgendwie nur zu Ende bringen will. Das, das erste überhaupt mitgeht also auf Lustreise. Optisch und technisch. Kompromisse macht es kaum.gibt es nicht, E-Antrieb schon gar nicht. Lexus sagt: Wir suchenGut, dann melde ich mich mal freiwillig. Den Weckdienst für das Tier da vorne übernimmt ein. So weit, so friedlich. Doch jetzt kommt's., der dir einen ersten Vorgeschmack auf das gibt, was der LC 500 so an Unsinn im Zylinderkopf hat. Wenn man denn wollte. Wenn man denn dürfte. Normal mit der moralischen Handbremse gefahren ist der Lexus purer Luxus. Ein Komfortkönig mit zwei Windschotts, die dem Begriff der sturmfreien Bude eine neue Heimat geben. Dazu piekfeine Verarbeitung, edles Leder an jeder Ecke und all dieser, der das Leben am Steuer erleichtern soll. Eine intuitive Bedienung geht aber wahrhaft anders.